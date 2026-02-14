Россия платит жизнями 156 солдат за каждый километр Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Россия теряет в среднем 156 солдат за каждый километр территории Украины, которую она пытается контролировать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«На данный момент Россия платит жизнями 156 солдат за каждый километр Украины, которую она контролирует. Путина это сейчас не волнует, но есть уровень, когда он начнет об этом беспокоиться», — сказал Зеленский во время выступления.

По его словам, в декабре и январе украинские войска уничтожили и серьезно ранили более 30-35 тысяч российских военных. Он отметил, что Украина стремится повысить потери противника до 50 тысяч в месяц, чтобы сделать продолжение войны для России максимально дорогой стратегией.

«Украина стремится достичь 50 тысяч убитых в месяц, чтобы повысить цену продолжения войны», — сказал он.

Президент подчеркнул, что украинцы являются ключом к остановке российской агрессии и обеспечению безопасности Польши, стран Балтии, Молдовы и Румынии.

Он также обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану: «Даже один Виктор может думать о том, как надуть свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы остановить российские танки и не допустить их возвращения на улицы Будапешта».

Напомним, ранее мы писали о том, что по состоянию на утро 14 февраля 2026-го ВСУ уничтожили 1 252 020 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1 070 военных. Данные уточняются.