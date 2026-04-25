Россия почти двое суток "кошмарит" крупный областной центр: раздаются взрывы

Жители города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Днепре вечером 25 апреля раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспільне».

Как утверждают мониторинговые каналы, город под атакой реактивных БПЛА.

«Шахеды на дистанционном управлении, кружатся», — говорится в сообщении.

В ПС Украины также отметили БПЛА над городом.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Под ударом врага оказались Харьков, Херсон, Одесская и Киевская. Но самая большая атака произошла на Днепр.

Также, впоследствии глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеского удара возросло количество жертв до 8, при этом ранения получили 49 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

