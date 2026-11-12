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Россия почти ежечасно атакует Белую Церковь дронами: есть попадание в объекты энергетики
Русские дроны почти непрерывно атакуют Белую Церковь, а под ударом оказались объекты, от которых зависит комфорт тысяч горожан.
В Белой Церкви фиксируют почти ежечасные атаки российских дронов — попадание в объекты, от которых зависит свет и тепло в домах горожан.
Об этом сообщила прессслужба Белоцерковского городского территориального общества.
Атака РФ на Белую Церковь 12 ноября — что известно
Как сообщают в горсовете, российские беспилотники атакуют Белую Церковь почти ежечасно и целят по объектам, которые снабжают город светом и теплом. Уже есть попадания, подробности обещают рассказать позже.
Руководство города постоянно координирует действия со спасателями и коммунальщиками и благодарит военных и всех служб, ликвидирующих последствия ударов.
«Наши защитники, энергетики, коммунальщики и все, кто сейчас на своем месте — настоящие супергерои. Они работают, рискуют, защищают и возвращают людям возможность жить привычной жизнью даже в столь сложных условиях», — говорится в сообщении.
Горожане просят быть осторожными и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку сохраняется риск повторных атак.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в ночь на 12 ноября вражеский реактивный «Шахед» упал на стоянку таможенного терминала в Ковеле, вызвав возгорание грузовиков и автоцистерны с горючим, также известно об одном пострадавшем.
Также мы писали, что 12 ноября российские войска продолжили комбинированную атаку на Украину, запустив после баллистики группы ударных БпЛА, реактивные дроны и ракету.