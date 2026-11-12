Россия почти ежечасно атакует Белую Церковь дронами: есть попадание в объекты энергетики

Атака РФ / © ТСН.ua

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В Белой Церкви фиксируют почти ежечасные атаки российских дронов — попадание в объекты, от которых зависит свет и тепло в домах горожан.

Об этом сообщила прессслужба Белоцерковского городского территориального общества.

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Атака РФ на Белую Церковь 12 ноября — что известно

Как сообщают в горсовете, российские беспилотники атакуют Белую Церковь почти ежечасно и целят по объектам, которые снабжают город светом и теплом. Уже есть попадания, подробности обещают рассказать позже.

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Руководство города постоянно координирует действия со спасателями и коммунальщиками и благодарит военных и всех служб, ликвидирующих последствия ударов.

«Наши защитники, энергетики, коммунальщики и все, кто сейчас на своем месте — настоящие супергерои. Они работают, рискуют, защищают и возвращают людям возможность жить привычной жизнью даже в столь сложных условиях», — говорится в сообщении.

Горожане просят быть осторожными и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку сохраняется риск повторных атак.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 12 ноября вражеский реактивный «Шахед» упал на стоянку таможенного терминала в Ковеле, вызвав возгорание грузовиков и автоцистерны с горючим, также известно об одном пострадавшем.

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Также мы писали, что 12 ноября российские войска продолжили комбинированную атаку на Украину, запустив после баллистики группы ударных БпЛА, реактивные дроны и ракету.

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