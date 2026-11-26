Российская массированная атака на Украину / © ТСН

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Российские войска находятся на финальной стадии подготовки к новой масштабной атаке на Украину. Под прицелом снова окажутся энергетическая система, логистика и критические объекты в громадах.

Об этом по итогам селектора сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, мишенями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и громадах», — написал глава государства в Сети.

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Зеленский также сообщил, что ожидает доклада МИД Украины по итогам коммуникации с международными партнерами по поставкам систем противовоздушной обороны. По словам президента, приоритетной задачей остается получение перехватчиков для систем Patriot и NASAMS.

Напомним, накануне посольство США в Украине призвало своих граждан воздержаться от поездок в страну из-за угрозы внезапных российских ракетных и дроновых ударов в любом регионе. Дипломаты отметили опасность обломков даже сбитых целей.

Заметим, как сообщил военный эксперт Олег Жданов, Россия накопила несколько десятков баллистических ракет («Оникс», «Циркон», «Искандер», С-400) и начала переброску стратегической авиации на аэродром «Энгельс». По его прогнозу, полноценная комбинированная атака по Украине с привлечением бомбардировщиков может произойти до конца недели.

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