"Россия поднимает ставки": эксперт рассказал, о чем свидетельствует внезапная проверка армии Беларуси

РФ пытается оказать сильное психологическое давление на Украину, пугая наступлением из Беларуси. Даже если Лукашенко согласится вступить в сухопутную часть войны, то его войскам, скорее всего, не удастся пройти оборонительные рубежи и ход войны это не изменит.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник во время телемарафона.

Эксперт подробнее рассказал, о чем свидетельствует внезапная проверка боеготовности армии Белоруссии.

"Она свидетельствует о том, что Россия поднимает ставки, подчеркну, что именно Россия, а не Беларусь. Нет такого субъектного государства, как Беларусь. Лукашенко нелегитимен и нелегален, как с точки зрения собственного народа, так и в широком международном контексте. И Путину действительно нужно, чтобы Беларусь официально вступила в сухопутную часть войны с Украиной, потому что напомню: тяжелые ракетные удары все-таки происходят со стороны Беларуси. То есть, по факту, они уже находятся с нами в войне", — сказал он.

По мнению эксперта, сейчас происходит попытка серьезного психологического давления на Украину, в первую очередь на население, чтобы оно подверглось страху и потенциальной панике, мол, что с северной границы ударит враг и нам непоздоровится.

"Даже если эту черную линию Лукашенко и перейдет, если и отважатся какие-то их подразделения зайти на нашу территорию (а пока то, что там передвигается, на мой взгляд, не представляет какой-то кардинально большой угрозы, правда, не отменяет того безумия, которое может произойти), то гарантирую всем, им непоздоровиться. Украинская линия Маннергейма кратно усилена, построена. Пройти эти оборонительные рубежи врагу будет невероятно дорого. Я уверен, что они его не пройдут, даже если отважатся. Отвлекутся ли какие-нибудь силы и средства в обязательном порядке? Будет ли язвительно и больно? Будет язвительно и больно, однако ход войны никоим образом не переломит", — сказал Черник.

По его мнению, чтобы изменить ход войны, нужно не менее пятидесятитысячного корпуса, которого им негде взять. "Но вместе с тем, не умаляем опасности. Безумие со стороны Лукашенко может произойти. Ну, а если случится, то добро пожаловать в ад", — подытожил эксперт.

Угроза со стороны Беларуси

Во вторник, 13 декабря, диктатор Лукашенко поручил руководству ВС РБ приступить к проверке боевой готовности белорусской армии. Кроме того, белорусская армия будет обустраивать мостовые переправы через две реки. Впрочем, эти реки расположены далеко от украинской границы, поэтому говорить о беспосердной подготовке к нападению пока не приходится.

Украинские пограничники прокомментировали внезапную проверку боеготовности войск Белоруссии. Спикер ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что пока угрозы нового вторжения нет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допускает, что Россия может возобновить попытку большого наступления в конце января-февраля 2023 года. Впрочем, Украина делает все возможное, чтобы этого не допустить.