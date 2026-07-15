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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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858
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Россия подняла 4 бомбардировщика: Воздушные силы предупредили об угрозе ударов

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех российских бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома «Энгельс-2». Есть угроза пусков крылатых ракет Х-22 с южного направления.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россия подняла 4 бомбардировщика: Воздушные силы предупредили об угрозе ударов

Опасность из воздуха / © ТСН

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о потенциальной ракетной угрозе из-за взлета российской стратегической авиации.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

По информации военных, с аэродрома «Энгельс-2» поднялась в воздух группа из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

«Взлет группы из 4 бортов Ту-22М3 с аэродрома Энгельс-2. Существует угроза пусков ракет Х-22 с южного направления», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям в случае ее объявления.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — отметили в воздушных силах.

Бомбардировщики Ту-22М3 являются носителями крылатых ракет Х-22, которые Россия регулярно применяет для ударов по территории Украины. Эти ракеты имеют большую дальность полета и представляют серьезную угрозу гражданской и критической инфраструктуре.

Напомним, Украина начала передавать лицензии на производство ракет для Patriot. Соединенные Штаты приступили к процессу предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а компания Lockheed Martin поддержала это решение.

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Дата публикации
Количество просмотров
858
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