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- Украина
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Россия подняла 4 бомбардировщика: Воздушные силы предупредили об угрозе ударов
Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех российских бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома «Энгельс-2». Есть угроза пусков крылатых ракет Х-22 с южного направления.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о потенциальной ракетной угрозе из-за взлета российской стратегической авиации.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
По информации военных, с аэродрома «Энгельс-2» поднялась в воздух группа из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
«Взлет группы из 4 бортов Ту-22М3 с аэродрома Энгельс-2. Существует угроза пусков ракет Х-22 с южного направления», — сообщили Воздушные силы ВСУ.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям в случае ее объявления.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — отметили в воздушных силах.
Бомбардировщики Ту-22М3 являются носителями крылатых ракет Х-22, которые Россия регулярно применяет для ударов по территории Украины. Эти ракеты имеют большую дальность полета и представляют серьезную угрозу гражданской и критической инфраструктуре.
Напомним, Украина начала передавать лицензии на производство ракет для Patriot. Соединенные Штаты приступили к процессу предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а компания Lockheed Martin поддержала это решение.