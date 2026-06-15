Россия подняла стратегическую авиацию: возможна ночная ракетная атака

Ту-160 / © Defence blog

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В ночь на 15 июня Россия подняла в воздух не менее шести бортов стратегической авиации — существует угроза нескольких волн ракетных ударов по территории Украины.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе зафиксированы по меньшей мере четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два сверхзвуковых ракетоносца Ту-160.

Предварительно, если пуски крылатых ракет будут происходить с района авиабазы Энгельс в Саратовской области РФ, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины ориентировочно между 02:00 и 03:40 .

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В случае запусков из акватории Каспийского моря время подлета ожидается ориентировочно между 04:00 и 05:00 .

Мониторинговые ресурсы также предупреждают, что российские войска могут применить несколько волн крылатых ракет , однако отмечают, что временные рамки предварительные и могут меняться в зависимости от маршрута полета и района пусков.

Официального подтверждения боевого характера вылета пока нет, однако граждан призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги ночью и оперативно реагировать на сообщения Воздушных сил.

Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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