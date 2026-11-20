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- Украина
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Россия подняла в небо 12 стратегических бомбардировщиков: когда возможны пуски ракет
В ночь на 20 ноября из российского аэродрома «Оленья» вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщают о нахождении в воздухе 12 самолетов, в том числе пяти Ту-160.
Российская армия в ночь на пятницу, 20 ноября, подняла в воздух стратегическую авиацию. На фоне повторных баллистических атак в Киев появились сообщения о возможной подготовке к пускам крылатых ракет.
Об этом сообщает украинские мониторинговые каналы.
По их данным, из аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ вылетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Впоследствии мониторинговые ресурсы сообщили, что в воздухе находятся семь самолетов Ту-95МС и пять Ту-160.
По предварительным расчетам мониторинговых каналов бомбардировщики могут выйти в районы возможных пусков ориентировочно между 04:20 и 05:10.
Если вылет боевой, пуски крылатых ракет прогнозируют от 04:30 до 05:30. В этом случае ракеты могут войти в воздушное пространство Украины ориентировочно между 05:30 и 06:30.
В то же время, эти временные промежутки являются предварительными оценками мониторинговых ресурсов, а не официально подтвержденным графиком атаки.
Сам факт вылета стратегической авиации не означает, что пуски ракет обязательно произойдут.
Напомним, этой ночью российские войска уже дважды атаковали Киев баллистическим вооружением . В столице прогремели взрывы, зафиксированы пожары и попадания в нескольких районах.