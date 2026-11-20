Ту-95 / © wikimedia.org

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Российская армия в ночь на пятницу, 20 ноября, подняла в воздух стратегическую авиацию. На фоне повторных баллистических атак в Киев появились сообщения о возможной подготовке к пускам крылатых ракет.

Об этом сообщает украинские мониторинговые каналы.

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По их данным, из аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ вылетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Впоследствии мониторинговые ресурсы сообщили, что в воздухе находятся семь самолетов Ту-95МС и пять Ту-160.

По предварительным расчетам мониторинговых каналов бомбардировщики могут выйти в районы возможных пусков ориентировочно между 04:20 и 05:10.

Если вылет боевой, пуски крылатых ракет прогнозируют от 04:30 до 05:30. В этом случае ракеты могут войти в воздушное пространство Украины ориентировочно между 05:30 и 06:30.

В то же время, эти временные промежутки являются предварительными оценками мониторинговых ресурсов, а не официально подтвержденным графиком атаки.

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Сам факт вылета стратегической авиации не означает, что пуски ракет обязательно произойдут.

Напомним, этой ночью российские войска уже дважды атаковали Киев баллистическим вооружением . В столице прогремели взрывы, зафиксированы пожары и попадания в нескольких районах.

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