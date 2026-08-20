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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160: мониторы предупреждают о возможных пусках ракет

В воздухе зафиксировали сразу девять российских стратегических бомбардировщиков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ту-160

Ту-160 / © Associated Press

В ночь на 20 августа Россия подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и два Ту-160 с разных аэродромов. Вылеты могут быть боевыми .

Об этом сообщает мониторинговый канал " Николаевский Ваньок " .

По предварительным расчетам мониторов, в районе Энгельса самолеты могут находиться ориентировочно в 01:45-02:10. Если пуски крылатых ракет произойдут оттуда, их появление в воздушном пространстве Украины прогнозируется примерно в промежутке 02:10–03:40 .

Также часть бомбардировщиков может отправиться в район Каспийского моря , где их ожидают примерно в 03:20–04:00. В случае пусков оттуда крылатые ракеты могут достичь воздушного пространства Украины ориентировочно между 04:00 и 05:00 .

В мониторинговом канале подчеркивают, что все расчеты времени приблизительны и могут иметь значительную погрешность.

Кроме того, мониторы предполагают, что в случае атаки Россия может применить несколько волн крылатых ракет , как это уже происходило во время предварительных массированных ударов.

Украинцам следует реагировать на сигналы воздушной тревоги и сообщения воздушных сил ВСУ.

РФ готовит массированную атаку на Украину — последние новости

Напомним, Россия готова нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Об опасности предупреждает американская разведка, а мониторинговые каналы сообщают о возможности атаки в ближайшие дни. В числе возможных целей называют Киев и западные регионы Украины.

Также мы писали, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

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