Россия подняла военные самолеты над Черным морем на фоне Sea Breeze

Истребители и бомбардировщики РФ отработали преодоления ПВО кораблей условного противника.

Российские военные провели над Черным морем тренировки авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника на фоне международных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины, США и стран НАТО.

Об этом со ссылкой на Черноморский флот ВМФ России сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что учебные задания выполняли более 10 самолетов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

"Перед началом совместных полетов самолетов ЧФ и ЮВО (Южного военного округа) экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря", — заявили в российском ЧФ, добавив, что летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий из средних и малых высот.

"Для уничтожения "противника" в море летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск", — сообщили военные РФ.

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Напомним, что 28 июня в Черном море начались совместные американо-украинские учения Sea Breeze-2021, в ходе которых участники должны отработать различные боевые сценарии, в частности маневры на суше, столкновения десантных кораблей и водолазные операции.

За два дня до этого в Черное море вошел американский эсминец Arleigh Burke USS Ross. Кроме того, с 14 июня в Черном море также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

Как сообщалось, правительство Нидерландов готовит официальное обращение к России из-за инцидента с мнимыми атаками истребителей РФ на фрегат Zr.Ms. Evertsen в Черном море.

Кроме того, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня в сторону британского эсминца HMS Defender. В то же время в Великобритании эту информацию опровергли.

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