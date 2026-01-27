Россия подсоединила дроны к Starlink: "Флэш" предупредил о критической опасности

Российские дроны / © Украинское радио

Использование российскими войсками беспилотников из Starlink создает критическую угрозу украинскому тылу. Это позволяет врагу управлять аппаратами в режиме реального времени.

Об этом в эфире Radio NV сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш»).

Масштабирование угрозы: от «Молний» до топливных БПЛА

По словам эксперта, если раньше спутниковую связь фиксировали преимущественно на дронах типа Молния, то сейчас враг экспериментирует с более тяжелыми платформами. В частности, речь идет о топливных БПЛА БМ-35, способных преодолевать до 500 километров.

«Представьте себе, что россияне могут в режиме онлайн управлять „Шахедами“, могут управлять любыми ударными БПЛА и долетать, куда хотят. Фактически это крупный FPV, управляемый с территории России оператором в режиме реального времени», — подчеркнул Бескрестнов.

Административное решение и блокировка роуминга

По мнению специалиста, решить проблему только техническими средствами сложно. Поэтому «Флэш» предлагает ввести жесткий административный контроль на уровне компании SpaceX и правительств США и Украины. Основная идея заключается в верификации каждого терминала, работающего на украинском небе.

«На нашей территории должны работать только наши Starlink. А для этого мы должны создать определенный реестр всех терминалов, которые есть у Сил обороны и волонтеров, передать их на обслуживание официальному дилеру в Украине и все новые подключения проводить только через него. Таким образом, мы будем знать все, что есть у нас, а все Starlink, купленные в других странах, на территории Украины просто не будут работать», — пояснил эксперт.

Кроме дипломатического давления и блокировки роуминга для «чужих» устройств, Бескрестнов призвал внедрять системы раннего обнаружения терминалов на бортах БПЛА и активнее использовать зенитные дроны для их перехвата.

Что известно об «обновленных» российских беспилотниках?

Россия постепенно сокращает количество дронов-камикадзе, запускаемых по Украине, однако параллельно совершенствует их технологические возможности. Это делает атаки менее массовыми, но более точными и опасными.

Ранее сообщалось, что армия РФ оборудовала ракетой класса «воздух-воздух» Р-60 реактивную версию «Шахеда» — так называемую «Герань-4».

Также по данным военных аналитиков, у РФ появился новый дрон Shahed-107 — упрощенная и более дешевая версия Shahed-136, с меньшей боевой частью и бюджетным двигателем.

К слову, российские войска начали применять ударные дроны Shahed-136 в новой модификации с двойной боевой частью.