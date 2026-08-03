Россия похитила 1,6 миллиона украинских детей: шокирующие данные Save Ukraine

Похищение украинских детей

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За годы войны против Украины Российская Федерация сделала жертвами принудительного похищения и психологической обработки ориентировочно 1,6 миллиона украинских детей. Речь идет о несовершеннолетних, оказавшихся на временно оккупированных территориях с 2014 года.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила руководитель юридического направления благотворительной организации Save Ukraine Мирослава Харченко.

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По словам правозащитницы, при подсчете ущерба и количества пострадавших от действий страны-агрессора необходимо учитывать не только случаи депортации после начала полномасштабного вторжения, но и весь период оккупации украинских регионов.

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«Мы говорим о детях, похищенных еще с 2014 года. Мы говорим обо всем детском населении Крыма. Мы говорим обо всем детском населении тех частей Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы также в 2014 году», — подчеркнула Харченко.

Представитель Save Ukraine подчеркнула, что речь идет как о физическом перемещении и похищении детей, так и о систематическом психологическом давлении, уничтожении украинской идентичности и насильственной интеграции несовершеннолетних в российское образовательное и пропагандистское пространство.

Напомним, в августе прошлого года Белый дом сообщил, что Мелания Трамп написала Путину письмо с просьбой прекратить войну ради детей, пострадавших с момента начала вторжения в феврале 2022 года.

Затем в октябре первая леди США рассказала, что общалась с Путиным и убедила его воссоединить восемь украинских детей с их семьями. В последующие месяцы было освобождено еще несколько детей.

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