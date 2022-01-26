Россия пока не имеет достаточных военных сил для полномасштабного наступления на Украину - Кулеба

Россия пока не имеет достаточных военных сил для полномасштабного наступления на Украину - Кулеба

По словам главы украинского МИДа, количество российских войск у наших границ недостаточно для вторжения.

Россия пока не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы.

Об этом 26 января во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Численность российских военных, накопленных вдоль границы Украины и на оккупированных территориях Украины, является большой и создает прямую угрозу для Украины, однако, на данный момент, когда мы говорим, это число является недостаточным для полномасштабного наступления против Украины вдоль всей украинской границы. Более того, им до сих пор не хватает некоторых важных военных признаков и систем для осуществления такого полномасштабного наступления. Это не означает, что они не будут способны нарастить эту силу до достаточного уровня в течение определенного периода времени", — подчеркнул он.

Кулеба также отметил, что в настоящее время Россия уже совершает агрессию против Украины, реализуя сценарий дестабилизации и распространения паники.

"Сейчас мы видим сценарий дестабилизации Украины. И этот сценарий, несомненно, является неизбежным, и уже происходит путем распространения паники, путем оказания давления на украинскую финансовую систему, путем осуществления кибератак против Украины. Это также часть российского плана агрессии, и по сути, я уверен, что президент Путин был бы счастлив увидеть, как этот план станет успешным. Поэтому, он даже не должен применять военную силу, чтобы создавать для украинцев чрезвычайно уязвимое положение", — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, ранее в интервью The Times командующий ООС Александр Павлюк назвал дату предполагаемого вторжения России в Украину – 20 февраля, когда состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

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