- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 668
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия получила доступ к тысячам камер наблюдения на западной границе Украины - The Guardian
По данным британских властей, 80% этих камер были на территории Украины, 10% - в Румынии.
Российская военная разведывательная служба (ГРУ) получила доступ к тысячам камер наблюдения в странах НАТО, расположенных вблизи пограничных переходов с Украиной, чтобы отслеживать и прерывать поток западной помощи, предназначенной для Киева
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британскую разведку.
В записке, опубликованной Национальным центром кибербезопасности (NCSC) Великобритании, говорится, что спецподразделение ГРУ 26165 получило доступ к около 10 000 камер наблюдения, «расположенных вблизи железнодорожных станций или воинских частей, для отслеживания поставок материалов, предназначенных для Украины».
По данным британских властей, 80% этих камер были на территории Украины, 10% — в Румынии. Еще 4% камер, на которые «нацелились» россияне, располагались в Польше, 2,8% в Венгрии и 1,7% в Словакии.
Подробностей о точном расположении камер, к которым получило доступ ГРУ, не сообщается.
Доступ к «видеозаписям» изображений, предоставленных этими камерами, подразделение ГРУ 26165, известное под позывными APT 28 или «Fancy Bear», получило через вредоносные кибератаки против государственных и частных организаций и компаний в странах НАТО, начиная с 2022 года.
Подразделение рассылало «фишинговые» электронные письма с порнографическим содержанием и ложной профессиональной информацией, а также использовало похищенные пароли для доступа к целевым компьютерным системам.
«Кроме атак на логистические компании, подразделение 26165, скорее всего, получило доступ к частным видеокамерам, расположенным в ключевых районах, вблизи пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций, для мониторинга транспортировки материалов в Украину», — говорится в консультативной записке NCSC.
Россияне также пытались собрать конфиденциальную информацию, связанную с транспортом, расписанием движения поездов и транспортными документами.
В консультативной записке, опубликованной NCSC в сотрудничестве со специальными службами США, Германии, Чехии, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов, частным компаниям, участвующим в оказании помощи Украине, было рекомендовано улучшить свою безопасность в случае атак, подобных тем, что инициировали спецслужбы ГРУ.
Напомним, ранее в Греции задержали российского шпиона, который следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.