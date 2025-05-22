Россия получила доступ к тысячам камер наблюдения на западной границе Украины - The Guardian

Граница с Польшей / © из соцсетей

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Российская военная разведывательная служба (ГРУ) получила доступ к тысячам камер наблюдения в странах НАТО, расположенных вблизи пограничных переходов с Украиной, чтобы отслеживать и прерывать поток западной помощи, предназначенной для Киева

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британскую разведку.

В записке, опубликованной Национальным центром кибербезопасности (NCSC) Великобритании, говорится, что спецподразделение ГРУ 26165 получило доступ к около 10 000 камер наблюдения, «расположенных вблизи железнодорожных станций или воинских частей, для отслеживания поставок материалов, предназначенных для Украины».

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По данным британских властей, 80% этих камер были на территории Украины, 10% — в Румынии. Еще 4% камер, на которые «нацелились» россияне, располагались в Польше, 2,8% в Венгрии и 1,7% в Словакии.

Подробностей о точном расположении камер, к которым получило доступ ГРУ, не сообщается.

Доступ к «видеозаписям» изображений, предоставленных этими камерами, подразделение ГРУ 26165, известное под позывными APT 28 или «Fancy Bear», получило через вредоносные кибератаки против государственных и частных организаций и компаний в странах НАТО, начиная с 2022 года.

Подразделение рассылало «фишинговые» электронные письма с порнографическим содержанием и ложной профессиональной информацией, а также использовало похищенные пароли для доступа к целевым компьютерным системам.

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«Кроме атак на логистические компании, подразделение 26165, скорее всего, получило доступ к частным видеокамерам, расположенным в ключевых районах, вблизи пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций, для мониторинга транспортировки материалов в Украину», — говорится в консультативной записке NCSC.

Россияне также пытались собрать конфиденциальную информацию, связанную с транспортом, расписанием движения поездов и транспортными документами.

В консультативной записке, опубликованной NCSC в сотрудничестве со специальными службами США, Германии, Чехии, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов, частным компаниям, участвующим в оказании помощи Украине, было рекомендовано улучшить свою безопасность в случае атак, подобных тем, что инициировали спецслужбы ГРУ.

Напомним, ранее в Греции задержали российского шпиона, который следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.

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