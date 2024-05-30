Россия получила новое оружие от Ирана: что о нем известно

Российско-иранские отношения – не в кризисе из-за смерти президента Ирана Раиси, как кто мог прогнозировать.

Россияне получили новое оружие от Ирана. 26 мая в Курской области упал российский беспилотник иранского производства Qods Mohajer-6. Говорят, что дрон, который раньше использовался как разведчик, теперь способен бомбить Украину.

Смогут ли Силы обороны найти противодействие новой угрозе, что об этом говорят военные эксперты и правда ли Иран и Россия, даже несмотря на смерть иранского президента Раиси, вышли на новый уровень сотрудничества. Обо всем этом, а также о том, как Иран попал в русскую кабалу, по словам наследного принца Ирана в экзилии – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Очевидно, что иранский дрон летал там не для разведки, а был полностью укомплектован и готов бомбардировать пограничники. Уже 27 мая известный военный эксперт, аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал, какие ракеты нес беспилотник.

Иранская вооруженная поддержка России вышла на новый уровень

Как отмечает BBC News, ракета Qaem – оружие довольно грозное. Заявленная дальность полета авиабомбы Qaem-5 составляет до 40 км, а минимальная эксплуатационная высота – около 3 км. В Иране она была взята на вооружение в августе 2019 года. Это демонстрационное видео от иранского Минобороны мы обнаружили в сети. Оно в деталях демонстрирует сброс авиабомбы Qaem-5 с иранского БПЛА Mohajer по цели где-то в иранской пустыне.

Детальнее о том, как бросает бомбы Мохаджер описал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Снаряд приводится на цель благодаря картинке из камеры БПЛА, которую получает оператор. Технологию нельзя назвать надежной: в случае потери связи с дроном картинка обрывается. Беспилотник Mohajer-6 достаточно велик, его быстро засечат и собьют мобильные группы ПВО. По этой же причине ВСУ стали меньше применять на фронте турецкие Bayraktar TB2», – объяснил эксперт.

К тому же Згурец подчеркнул, что поставка не прорыв, а лишь логично дополняет поставку самого дрона, потому что ракета – это обычный боеприпас к нему.

"Это не начало поставок, а скорее сопутствующее вооружение для дрона Mohajer-6. Беспилотник легко сбивается и говорить об особом изменении фронтовой ситуации нет смысла. Кооперация Тегерана и Москвы продолжается, что подтверждает тенденцию взаимодействия стран по БПЛА ", — добавил он.

Несмотря на резонансность этой новости, не считает это такой угрозой для ВСУ и украинский военный эксперт Александр Коваленко. Он соглашается, что подобный БПЛА сбивать уже не является проблемой, а следовательно, подлетать им вплотную к линии фронта, чтобы сбросить авиабомбу, означает почти на 100% потерять его.

Россияне могли бы решить проблему скорости, сменив носитель, например, оснастить ракетами Qaem свои Су-25. Но здесь есть другая проблема — самолет слишком быстрый, намного быстрее дрона, так что пуск ракеты с него делает ее едва управляемой, а значит, неэффективной. А как вы думаете, станут ли новые авиабомбы проблемой для ВСУ? Напишите об этом в комментариях.

Союз России и Ирана

Но появление этой ракеты свидетельствует о том, что российско-иранские отношения – не в кризисе из-за смерти президента Ирана Раиси, как кто мог прогнозировать. Взаимодействие "оси зла" продолжается и, к сожалению, может укрепляться.

Иран вынужден помогать РФ, потому что зависит от нее. И смерть "тегеранского мясника" Ибрагима Раисе ничего не изменила. Об этом в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Ольге Кошеленко из Вашингтона рассказал Реза Пахлави – наследный принц Ирана, уже 45 лет живущий в столице США. Из-за революции 1979 года, устранившей монархию и приведшей к власти религиозных лидеров, его семья не может вернуться домой.

Между Тегераном и Москвой давние отношения. И чем слабее становится иранский режим, тем больше он зависит от поддержки России. А Россия, в свою очередь, использует ресурсы Ирана. Поэтому Иран продает России дроны и ракеты для войны против Украины.

Самый же Иран, несмотря на яркую картинку, продуцируемую местными пропагандистами и властной верхушкой, не такой уж и монолитный. Реза Пахлави уверен, среди людей поддержка режима религиозных фанатиков на его Родине не так уж высока. Однако ждать, что иранцам дадут свободно выбрать преемника Раисе – бессмысленно. И изменений политики Ирана ожидать также пока рано.

Добавим, недавно Россия для нанесения ударов по территории Украины начала запускать "Шахеды", собранные из деталей не в Иране, а на российской территории.

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