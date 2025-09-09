- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 501
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия получила важные преимущества на поле боя в Украине: в ISW объяснили, благодаря чему
Армия РФ успешно использует дроны на оптоволокне для достижения определенных результатов в сфере воздушного подавления на поле боя в Украине.
Россия увеличивает производство FPV на оптоволокне. Это оружие дало русским войскам важные преимущества на фронте.
Об этом сообщает ISW.
Как пишут аналитики, генеральный директор Научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев 6 сентября заявил, что Россия ежемесячно производит более 50 000 оптоволоконных дронов. Он утверждал, что производство такого вооружения в России удвоилось в 2025 году. Речь шла о том, что оно базируется в трех неопределенных регионах, с более чем одним заводом в каждом.
«Распространение использования Россией оптоволоконных дронов, устойчивых к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушение, дало российским войскам важные преимущества на поле боя», — говорится в отчете Института.
Наращивание производства БпЛА на оптоволокне стало возможным благодаря простоте дронов. Это позволило российским войскам наносить точные удары по украинской бронетехнике, наземным линиям связи (GLOC), системам перемещения войск и системам РЭБ.
"Использование Россией волоконно-оптических беспилотников также позволило российским силам улучшить свою способность перехватывать украинские военно-морские силы в лесистых районах, таких как Серебрянское лесное хозяйство", - заключили в ISW.
Напомним, украинские бойцы ликвидировали еще 910 кафиров за минувшие сутки . Так, общие боевые потери врага в войне составляют 1089060.
Также в Генштабе обновили потери в технике:
танков - 11168 (+5)
боевых бронированных машин - 23258 (+4)
артиллерийских систем - 32545 (+29)
РСЗО - 1481
средства ПВО - 1217
самолетов — 422
вертолетов — 341
БПЛА оперативно-тактического уровня - 57278 (+461)
крылатые ракеты - 3691 (+5)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки - 1
автомобильная техника и автоцистерны — 61135 (+81)
специальная техника — 3961