Россия получила жесткое предупреждение от США относительно ядерной войны

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

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Российская Федерация продолжает манипулировать ядерной риторикой, но это скорее психологическое давление, чем реальная угроза.

Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире КИЕВ24.

По словам эксперта, Кремль пытается искусственно повысить градус напряжения, используя угрозу применения ядерного оружия как инструмент информационного давления на Запад, в частности США.

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«РФ прекрасно понимает, что Запад уже не ограничивается „глубокой обеспокоенностью“, а переходит к конкретным действиям. И теперь Москва пытается снова запугать, апеллируя к возможному превентивному применению ядерного оружия», — отметил Снегирев.

Он напомнил, что еще в 2020 году Россия изменила подход к использованию ядерного оружия, заложив возможность его превентивного применения. Но сегодня, по мнению аналитика, эти заявления являются частью масштабной информационной операции, которая имеет целью давить на мировое сообщество на фоне активизации дипломатических контактов.

«Соединенные Штаты, в частности, уже перехватили стратегическую инициативу. Это видно даже из заявлений Дональда Трампа, который четко дал понять: хотите ядерной войны — получите. Хотите сгореть в ядерном пепле — мы дадим вам эту возможность», — подчеркнул Снегирев.

По мнению эксперта, такая риторика со стороны Москвы несет в первую очередь информационный характер и является сигналом того, что Россия пытается играть ва-банк, проигрывая на других фронтах — дипломатическом, стратегическом и военном.

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Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил о «мрачной реальности» ядерной угрозы со стороны России под руководством Владимира Путина. Именно поэтому британская армия усиливается новыми бомбардировщиками и подводными лодками.