Россия пошла на новый прорыв границы в двух местах: что известно

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

Во вторник, 3 марта, армия РФ пыталась прорвать государственную границу Украины в Харьковской области и осуществить атаки в направлении Зыбиного и Круглого. Украинские силы сорвали попытки продвижения.

Об этом информирует Группировка объединенных сил.

«За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать Государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зыбиного и Круглого. По штурмовым группам окупантов нашими подразделениями нанесено огненное поражение», — говорится в сообщении.

Реклама

В Генштабе была обнародована карта боевых действий на Южно-слобожанском направлении.

Война в Украине — последние новости

Планы Кремля на фронте проваливаются и на других направлениях. В частности, российские штурмовые действия на Константиновском направлении значительно снизились, так как противник потерял доступ к спутниковой связи Starlink. Это ограничило разведку окупантов и корректировку огня.

Более того, враг ежедневно несет безумные потери. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских войск в войне против Украины превысили 1 269 500 личного состава. А только за минувшие сутки ликвидировано еще 980 оккупантов. Кроме личного состава, враг потерял дополнительные средства тяжелой техники, в том числе танки и артиллерийские системы.