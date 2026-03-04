- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3603
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия пошла на новый прорыв границы в двух местах: что известно
ВСУ помешали российским штурмовикам продвинуться на Южно-Слобожанском направлении.
Во вторник, 3 марта, армия РФ пыталась прорвать государственную границу Украины в Харьковской области и осуществить атаки в направлении Зыбиного и Круглого. Украинские силы сорвали попытки продвижения.
Об этом информирует Группировка объединенных сил.
«За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать Государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зыбиного и Круглого. По штурмовым группам окупантов нашими подразделениями нанесено огненное поражение», — говорится в сообщении.
В Генштабе была обнародована карта боевых действий на Южно-слобожанском направлении.
Война в Украине — последние новости
Планы Кремля на фронте проваливаются и на других направлениях. В частности, российские штурмовые действия на Константиновском направлении значительно снизились, так как противник потерял доступ к спутниковой связи Starlink. Это ограничило разведку окупантов и корректировку огня.
Более того, враг ежедневно несет безумные потери. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских войск в войне против Украины превысили 1 269 500 личного состава. А только за минувшие сутки ликвидировано еще 980 оккупантов. Кроме личного состава, враг потерял дополнительные средства тяжелой техники, в том числе танки и артиллерийские системы.