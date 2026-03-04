ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3603
Время на прочтение
1 мин

Россия пошла на новый прорыв границы в двух местах: что известно

ВСУ помешали российским штурмовикам продвинуться на Южно-Слобожанском направлении.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Во вторник, 3 марта, армия РФ пыталась прорвать государственную границу Украины в Харьковской области и осуществить атаки в направлении Зыбиного и Круглого. Украинские силы сорвали попытки продвижения.

Об этом информирует Группировка объединенных сил.

«За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать Государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зыбиного и Круглого. По штурмовым группам окупантов нашими подразделениями нанесено огненное поражение», — говорится в сообщении.

В Генштабе была обнародована карта боевых действий на Южно-слобожанском направлении.

Война в Украине — последние новости

Планы Кремля на фронте проваливаются и на других направлениях. В частности, российские штурмовые действия на Константиновском направлении значительно снизились, так как противник потерял доступ к спутниковой связи Starlink. Это ограничило разведку окупантов и корректировку огня.

Более того, враг ежедневно несет безумные потери. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских войск в войне против Украины превысили 1 269 500 личного состава. А только за минувшие сутки ликвидировано еще 980 оккупантов. Кроме личного состава, враг потерял дополнительные средства тяжелой техники, в том числе танки и артиллерийские системы.

Дата публикации
Количество просмотров
3603
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie