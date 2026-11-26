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Утро РФ атакует Украину реактивными беспилотниками: где сейчас есть угроза — карта (обновлено)
Военные призвали жителей регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Незадолго до полуночи армия РФ запустила баллистические ракеты, которые атаковали Киев. Ночью и утром 26 ноября россияне атакуют Украину реактивными беспилотниками. Воздушная тревога — в ряде регионов.
Что известно об опасности на сегодняшнее утро — читайте в материале ТСН.ua.
Ночью РФ ударила по Украине баллистическими ракетами и БПЛА. Под прицелом баллистики была столица. Впрочем, в 06:54 в Киеве снова раздались сирены. Во время утренней тревоги, продолжавшейся более получаса, город потряс сильные взрывы.
Ночной удар баллистикой
По данным Воздушных сил, ночью армия РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/Циркон/С-400, запускаемыми из Брянской и Курской областей.
Также оккупанты атаковали 113 ударными БпЛА типа Shahed (76 — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами «Пародия» из шести направлений.
«По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed, в том числе 52 реактивных», — говорится в отчете.
В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 20 локациях, а падение сбитых обломков на шести локациях.
Утренняя атака РФ — где опасность
По состоянию на 08:25 в связи с движением вражеских целей воздушная тревога распространилась на регионы в центре и на севере. В то же время в Киеве опасность отменили. В Киевской области угроза существует для Вышгородского района.
По данным Воздушных сил ВСУ, в Кировоградской области реактивный БпЛА направлялся в направлении Аджамки и Кропивницкого. Также дрон летел на Запорожье и Кривой Рог.
В Винницкой области зафиксировали движение реактивного беспилотника вблизи Ямполя. По данным военных, цель движется по западному курсу.
По состоянию на 07.20 российские войска направили реактивные беспилотники на Киевщину, Черниговщину и Харьковщину. В разных районах этих областей объявлена «желтая» воздушная тревога.
По данным Воздушных сил ВСУ, в Киевской области вражеский реактивный БпЛА двигался с севера в направлении Вышгорода и Киева. Другой беспилотник был замечен на Черниговщине — он пролетал мимо Репок курсом на юг.
РФ готовится к новому удару — что известно
На днях США предупредили об угрозе ударов по всей Украине. Государственный департамент обнародовал предупреждения для американских граждан, находящихся в Украине. В сообщении подчеркнули, что удары могут произойти «когда-либо, в любом регионе и без всякого предупреждения».
В то же время, военный эксперт Олег Жданов также подчеркнул, что РФ готовит очередную массированную атаку по Украине. Враг накапливает баллистические ракеты, а стратегическая авиация активизировалась и начала движение в направлении аэродрома Энгельс.