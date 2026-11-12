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Россия после баллистики запустила по Украине новые цели: где сейчас опасно и что летит (карта)
Российские войска продолжили комбинированную атаку на Украину, запустив после баллистики группы ударных БПЛА, реактивные дроны и ракету.
Утром в четверг, 12 ноября, российские войска продолжили комбинированную атаку на Украину, запустив после баллистики группы ударных беспилотников, реактивные БПЛА и ракеты в направлении центральных, северных, восточных и южных областей.
Об актуальной воздушной обстановке на 07:06 сообщили в Воздушных силах ВС Украины в Telegram.
По данным военных, фиксируется движение враждебных целей сразу на нескольких направлениях:
Киевщина: реактивный БПЛА зафиксирован на севере области, он держит курс на столицу.
Черкасская и Кировоградская: ракета (тип «Бандероль») направляется на Кропивницкий с востока. Также реактивный дрон перелетел из Кировоградщины в Черкасскую область — курсом на Умань.
Харьковщина: группа ударных БПЛА движется с севера в направлении Харькова и Чугуева. Кроме того, зафиксирован реактивный дрон из Луганщины на Харьковщину.
Сумщина и Черниговщина: реактивный БПЛА, входивший из Брянской области РФ в сторону Шостки, изменил курс и перелетел из Сумщины на Черниговщину.
Николаевщина: фиксируется движение реактивного беспилотника по южному направлению, курсом на Южноукраинск.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях отбоя и не публиковать в Сети работу сил ПВО.
Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистическое вооружение. В 00:54 военные объявили об опасности применения баллистических ракет из Воронежской области России. Затем воздушные силы сообщили о пусках ракет в направлении Киева и Киевской области.