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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия после баллистики запустила по Украине новые цели: где сейчас опасно и что летит (карта)

Российские войска продолжили комбинированную атаку на Украину, запустив после баллистики группы ударных БПЛА, реактивные дроны и ракету.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ПВО работает по дронам

ПВО работает по дронам / © tsn.ua

Утром в четверг, 12 ноября, российские войска продолжили комбинированную атаку на Украину, запустив после баллистики группы ударных беспилотников, реактивные БПЛА и ракеты в направлении центральных, северных, восточных и южных областей.

Об актуальной воздушной обстановке на 07:06 сообщили в Воздушных силах ВС Украины в Telegram.

По данным военных, фиксируется движение враждебных целей сразу на нескольких направлениях:

  • Киевщина: реактивный БПЛА зафиксирован на севере области, он держит курс на столицу.

  • Черкасская и Кировоградская: ракета (тип «Бандероль») направляется на Кропивницкий с востока. Также реактивный дрон перелетел из Кировоградщины в Черкасскую область — курсом на Умань.

  • Харьковщина: группа ударных БПЛА движется с севера в направлении Харькова и Чугуева. Кроме того, зафиксирован реактивный дрон из Луганщины на Харьковщину.

  • Сумщина и Черниговщина: реактивный БПЛА, входивший из Брянской области РФ в сторону Шостки, изменил курс и перелетел из Сумщины на Черниговщину.

  • Николаевщина: фиксируется движение реактивного беспилотника по южному направлению, курсом на Южноукраинск.

Карта тревог на утро 12 ноября

Карта тревог на утро 12 ноября

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях отбоя и не публиковать в Сети работу сил ПВО.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистическое вооружение. В 00:54 военные объявили об опасности применения баллистических ракет из Воронежской области России. Затем воздушные силы сообщили о пусках ракет в направлении Киева и Киевской области.

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