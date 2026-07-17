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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия посреди дня атаковала гражданских в областном центре: есть погибший

Российская армия продолжает террор мирных людей в Одессе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

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Посреди дня 17 июля армия агрессорки России снова ударила по Одессе. По меньшей мере, один погибший.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Агрессор продолжает гражданский террор. Снова погибшие. Вражеская атака на Одессу унесла жизнь мужчины», — сообщил чиновник.

В то же время глава ОВА Олег Кипер уточнил, что погиб 60-летний мужчина.

Отметим, атака на Одессу произошла около 14:00, когда раздались взрывы. В Одесском районе с 13:54 до 14:11 продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников на юг Одесской области.

Напомним, поздно вечером 16 июля российская ракета попала прямо в жилой дом в Хаджибейском районе. Всего из-за «прилета» повреждения получили 11 жилых домов. Известно, что погибли двое мирных жителей.

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Дата публикации
Количество просмотров
810
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