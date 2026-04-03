Россия посреди дня атаковала большой областной центр: количество погибших возросло (фото)

Последствия атаки на Харьков 3 апреля / © Олег Синєгубов

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Харьков дронами днем 3 апреля. Сейчас известно о двух погибших и семи раненых, горят автомобили.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Один из мужчин, раненых сегодня в Харькове, к сожалению, скончался в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Синегубов.

Реклама

По его словам, известно о 7 пострадавших в результате вражеского удара. Трое раненых в тяжелом состоянии.

Позже глава ОВА заявил, что в больнице умерла 29-летняя женщина, раненая во время дневной атаки на Харьков.

«Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей, но, к сожалению, ее ранения оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования семье погибшей», — говорится в заявлении.

Обломки вражеского «Шахеда» упали в Шевченковском районе Харькова. Там пострадали люди и загорелись автомобили.

Реклама

«Еще ряд вражеских дронов входит в город — будьте осторожны!» — призвал чиновник.

Сначала он заявил, что среди пострадавших оказался ребенок, но впоследствии уточнил, что с ним все хорошо.

Синегубов проинформировал, что двое из пострадавших — это 60-летний мужчина и 30-летняя женщина, еще двое — тоже мужчины. Медики оказывают им необходимую помощь.

На месте удара работают экстренные службы: ГСЧС, медики и правоохранители.

Реклама

Местные телеграм-каналы публикуют фото Харькова после атаки. На кадрах видны масштабные задымления и охваченные огнем машины.

Последствия атаки на Харьков 3 апреля / © из соцсетей

Напомним, россияне атаковали Харьков в течение всей ночи 3 апреля, а под утро повторно ударили ракетами и БпЛА по трем районам города, повредив многоэтажки, частный дом, газопровод и территорию центрального парка. Среди пострадавших — 63-летняя женщина, 18-летняя девушка, 27-летняя женщина и младенец 2026 года рождения.