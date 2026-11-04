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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия посреди дня атаковала Винницу: «прилетело» по критической инфраструктуре

Российские войска атаковали Винницу 4 ноября. В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, а взрывная волна выбила окна в частных и многоквартирных домах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россия атаковала Винницу 4 ноября

Россия атаковала Винницу 4 ноября

Российские военные снова нанесли удар по Винницкой области. На этот раз под обстрелом оказался областной центр — Винница.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Россияне атаковали Винницу 4 ноября: последствия

По словам главы ОВА, в городе фиксируют разрушение объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, разрушения получил и гражданский сектор: из-за взрывной волны в частном секторе, многоквартирных домах и подъездах выбило стекла.

Наталья Заболотная отметила, что на местах прилетов уже развернули работу все необходимые профильные службы, чтобы как можно быстрее побороть последствия вражеских обстрелов.

Атаки РФ на Украину 4 ноября

Напомним, этой ночью россияне нанесли массированный удар по инфраструктуре Одесской и Ровенской областей. В Одесской области под вражескую атаку попали объект энергетики, частный жилищный сектор и здание торгового центра, где в результате попадания возник пожар.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пожар в ТЦ уже ликвидирован, а по предварительным данным, обстрел обошелся без раненых и пострадавших.

В то же время вражеские дроны атаковали Ровенскую область, пытаясь поразить энергетическую инфраструктуру региона. По словам главы Ровенской ОВА Александра Коваля, во время атаки работала мобильная огневая группа, которой удалось сбить один беспилотник. В результате атаки в Ровенском районе загорелся частный дом.

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