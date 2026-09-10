Россия посреди дня ударила по большому областному центру: есть погибшие, первые детали (обновлено)

Столб дыма

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Российские войска 10 сентября второй раз за день нанесли удар по Днепру . В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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Во время повторного обстрела снова было повреждено предприятие, уже пострадавшее от предварительной атаки. На территории объекта вспыхнул пожар.

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«Из-за вражеской атаки на Днепр повреждено предприятие пищевой промышленности. Предварительно обошлось без пострадавших», — отмечал ранее Ганжа.

Информация об окончательных последствиях уточняется.

Последствия удара РФ по Днепру.

Куда попали россияне

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска снова ударили по предприятию «Олейна» в центре города. Он подверг критике украинские сообщения об атаке, где предприятие называют лишь «объектом пищевой промышленности».

Филатов подчеркнул, что место удара хорошо видно жителям Днепра, а само предприятие россияне атакуют уже не в первый раз.

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«Весь город видит, куда попали гребаные Бандероли. Это самый центр», — эмоционально заявил мэр.

По словам Филатова, "Олейна" принадлежит американской корпорации Bunge. Он также обратил внимание на то, что недавно на предприятии лично побывал американский сенатор Ричард Блюменталь.

Мэр Днепра считает, что Украина должна активнее использовать этот факт на международной арене и привлекать США к российским ударам по американской собственности.

«Пацакам по**й на американцев, их собственность и беспокойство сенаторов. А мы упорно рассказываем об абстрактных разрушенных предприятиях», — написал Филатов.

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Напомним, ночью российские войска атаковали Днепр беспилотниками , в результате ударов в городе вспыхнули пожары. Из-за атаки люди оказались под завалами, на местах работали спасатели. По предварительным данным, пострадали три человека, среди них 15-летний подросток. Последствия российской атаки и количество пострадавших уточняются.

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