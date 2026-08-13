- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2526
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия посреди дня ударила по большому областному центру: первые детали от власти
Перед взрывами Воздушные силы предупреждали об угрозе русских дронов.
Около обеда в четверг, 13 августа, Россия атаковала Одессу. В городе раздались взрывы.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
«Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Детали выясняем», — коротко написал чиновник.
Перед взрывами Воздушные силы предупреждали об угрозе русских дронов.
Реактивный БпЛА в Одесской области в направлении Буялика с юго-востока.
БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря
Воздушная тревога объявлена в Одесском районе. Ее объявили в 11:56 и она продолжается по сей день.
О вражеских дронах, которые двигались в направлении города, также сообщали мониторинговые каналы. По состоянию на 12.00, по неофициальным данным, угрозы для города нет.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, 13 августа россияне прицельно атаковали дроном поезд «Одесса — Днепр» в Одесской области. По официальным данным, в момент удара в поезде было 340 пассажиров, в том числе 67 детей. Их эвакуировали. Погиб машинист и его помощник.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку на поезд. Он подчеркнул, что россияне сознательно атаковали пассажирский поезд.