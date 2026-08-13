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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия посреди дня ударила по большому областному центру: первые детали от власти

Перед взрывами Воздушные силы предупреждали об угрозе русских дронов.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Ракета

Ракета / © Associated Press

Около обеда в четверг, 13 августа, Россия атаковала Одессу. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Детали выясняем», — коротко написал чиновник.

Перед взрывами Воздушные силы предупреждали об угрозе русских дронов.

  • Реактивный БпЛА в Одесской области в направлении Буялика с юго-востока.

  • БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря

Воздушная тревога объявлена в Одесском районе. Ее объявили в 11:56 и она продолжается по сей день.

О вражеских дронах, которые двигались в направлении города, также сообщали мониторинговые каналы. По состоянию на 12.00, по неофициальным данным, угрозы для города нет.

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, 13 августа россияне прицельно атаковали дроном поезд «Одесса — Днепр» в Одесской области. По официальным данным, в момент удара в поезде было 340 пассажиров, в том числе 67 детей. Их эвакуировали. Погиб машинист и его помощник.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку на поезд. Он подчеркнул, что россияне сознательно атаковали пассажирский поезд.

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