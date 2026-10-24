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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия посреди дня ударила по большому областному центру: «прилет» по важному объекту, раненые люди

Россияне обстреляли инфраструктуру Запорожья. По предварительным данным, есть два раненых и поврежденные автомобили.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Атака на Запорожье 24 октября — есть раненые, что известно

Атака на Запорожье 24 октября — есть раненые, что известно

Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

Известно, что вследствие атаки также были повреждены автомобили.

Вражеские атаки на Украину — последние новости

Напомним, вечером 22 октября Россия нанесла удар по Запорожью. Тогда удар пришелся по частному дому, вследствие чего здание было разрушено.

«Россия уничтожила семью своим ударом. Погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина», — заявил Михаил Семикин.

Кроме того, ночью 23 октября россияне нанесли массированный удар с помощью беспилотников по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины с запада на восток. Зафиксированы попадания в 19 точках, а также падение обломков в 13 точках. Вследствие вражеской атаки погибли и пострадали люди.

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