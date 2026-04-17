Россия посреди дня ударила по двум областным центрам: ранены люди, в городах пожары (видео)

Последствия атаки на Запорожье 17 апреля / © Запорожская ОВА

Российские войска среди дня 17 апреля атаковали Запорожье и Харьков с помощью беспилотников. В городах зафиксированы попадания в дома и промзону, известно о первых раненых.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров и городской голова Харькова Игорь Терехов.

Атака на Запорожье

Оккупанты ударили по Запорожью дронами и повредили дом. Возник пожар. В частности, загорелись здания и автомобили.

Сначала было известно об одном раненом мужчине, но впоследствии Федоров проинформировал о двух травмированных: пострадала также 60-летняя женщина. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Атака на Харьков

Российские захватчики ударили по Харькову боевым дроном. «Прилет» произошел в промышленной зоне Холодногорского района города.

Попадания вражеских БпЛА зафиксированы и в частном секторе Киевского района.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.

Позже Терехов сообщил об одном пострадавшем из-за удара по гражданскому предприятию в Слободском районе Харькова.

Дата публикации 11:26, 17.04.26 Количество просмотров 34 Последствия атаки в Запорожье 17 апреля сняли на видео

Атака на Украину 17 апреля — что известно

К слову, в ночь на 17 апреля российская армия массированно атаковала Одесскую область беспилотниками, попав по объектам портовой и транспортной инфраструктуры. Повреждены административные здания, оборудование, контейнеры и по меньшей мере шесть частных домов. Пожары, вспыхнувшие на нескольких локациях, в частности в Дунайском биосферном заповеднике, уже ликвидированы.

Утром враг атаковал дронами Днепр, в результате чего повреждены транспортное предприятие, помещения, многоэтажка и городская инфраструктура, в частности троллейбус. Возник пожар, который уже локализовали спасатели. Известно об одном пострадавшем — 29-летнем мужчине.