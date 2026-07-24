Россия посреди дня ударила по гражданским в большом городе: "прилетело" в магазин, первые детали

Одесса — под атакой / © Associated Press

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Российские оккупанты ударили посреди дня 24 июля по Одессе. По предварительным данным, пострадали два человека, также есть разрушение в городе.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Вражеская атака на Одессу. Под удар попала гражданская инфраструктура. Поврежден мебельный магазин. К сожалению, до двух человек возросло количество пострадавших в результате атаки на Одессу. За медицинской помощью обратились 49-летний мужчина и 69-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшим предоставлена на месте, их состояние удовлетворительное», — отметил он.

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Напомним, в ночь на 24 июля Россия атаковала Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БпЛА. Летели дроны типа Shahed (в частности, реактивные), Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа “Пародия” по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (Россия) и временно оккупированных территорий — Донецк, Гвардейское, Чауда.

Сбить не удалось одну ракету и 14 ударных БпЛА в девяти местах, обломки сбитых дронов упали в восьми.

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