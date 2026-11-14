Россия посреди дня ударила по медучреждению крупного областного центра — первые детали

Последствия атаки на Харьков / Архивное фото

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В субботу, 14 ноября, российские войска атаковали Харьков реактивным боевым дроном. Попадание зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немышлянском районе.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Что известно о последствиях удара

В 15:29 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе реактивным боевым дроном по Немышлянскому району. Позже он уточнил место попадания.

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"По уточненной информации, попадание произошло на территории медицинского учреждения Харьковского городского совета", - написал Терехов.

Информацию о последствиях подтвердил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«На месте вражеского удара – пожар. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал он.

Российские удары по медицинским и социальным учреждениям - последние новости

В начале ноября Харьков уже пережил удар по больнице в Немышлянском районе. Тогда российская атака пришлась на переход между корпусами медучреждения, повредила медицинские отделения и более тысячи окон в больнице и окрестных домах. Пострадали 73 человека, среди них пациенты и медики, а 226 пациентов пришлось эвакуировать в другие больницы .

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Еще один удар по медицинскому заведению в Харькове произошел 10 октября. Российский беспилотник попал в здание больницы, после чего пожар охватил несколько этажей. Две женщины пострадали: одну госпитализировали, другой медики оказали помощь на месте. Дрон пробил стену медицинского учреждения между этажами .

9 ноября российская атака повредила коммунальное здание в Переяславе на Киевщине, где проживали люди, нуждавшиеся в особом уходе и социальной поддержке. Два человека получили ранения, всех остальных жителей эвакуировали. Здание испытало частичное разрушение, а на месте организовали помощь пострадавшим и поиск безопасного жилья для эвакуированных. Удар по заведению, где проживали люди, нуждающиеся в уходе , произошел всего за несколько дней до новой атаки на Харьков.

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