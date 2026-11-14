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Россия посреди дня ударила по медучреждению крупного областного центра — первые детали
Удар случился днем в Немышлянском районе города. На месте попадания возник пожар, экстренные службы выясняют последствия атаки.
В субботу, 14 ноября, российские войска атаковали Харьков реактивным боевым дроном. Попадание зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немышлянском районе.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Что известно о последствиях удара
В 15:29 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе реактивным боевым дроном по Немышлянскому району. Позже он уточнил место попадания.
"По уточненной информации, попадание произошло на территории медицинского учреждения Харьковского городского совета", - написал Терехов.
Информацию о последствиях подтвердил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«На месте вражеского удара – пожар. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал он.
Российские удары по медицинским и социальным учреждениям - последние новости
В начале ноября Харьков уже пережил удар по больнице в Немышлянском районе. Тогда российская атака пришлась на переход между корпусами медучреждения, повредила медицинские отделения и более тысячи окон в больнице и окрестных домах. Пострадали 73 человека, среди них пациенты и медики, а 226 пациентов пришлось эвакуировать в другие больницы .
Еще один удар по медицинскому заведению в Харькове произошел 10 октября. Российский беспилотник попал в здание больницы, после чего пожар охватил несколько этажей. Две женщины пострадали: одну госпитализировали, другой медики оказали помощь на месте. Дрон пробил стену медицинского учреждения между этажами .
9 ноября российская атака повредила коммунальное здание в Переяславе на Киевщине, где проживали люди, нуждавшиеся в особом уходе и социальной поддержке. Два человека получили ранения, всех остальных жителей эвакуировали. Здание испытало частичное разрушение, а на месте организовали помощь пострадавшим и поиск безопасного жилья для эвакуированных. Удар по заведению, где проживали люди, нуждающиеся в уходе , произошел всего за несколько дней до новой атаки на Харьков.