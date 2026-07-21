Россия посреди дня ударила по жилому дому в Одессе: раненые люди, первые детали

Взрыв, фото иллюстрированное / © из соцсетей

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Российские войска 21 июля нанесли удар по Одессе.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки в Одессе поврежден жилой дом.

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Также сообщается о пострадавших. Их количество и состояние пока уточняются.

«На данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 17-летний парень и 23-летняя девушка. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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Напомним, 21 июля российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов по жилым кварталам погиб один человек, еще один получил ранения. Зафиксировано разрушение домов, нежилых помещений, автомобилей и пожаров.

Также поздно вечером 20 июля армия РФ уготовила по Сумам. Глава ОВА Олег Григоров заявил о масштабном пожаре на территории торгового центра после «прилета». Название ТЦ он не указал, но тогда соцсети сообщили о повреждении «Эпицентра».

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