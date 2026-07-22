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- Украина
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Россия посреди дня ударила по жилому сектору областного центра: "прилетело" по инфраструктуре
По предварительным данным, из-за российской атаки есть пострадавшие.
Российские войска атаковали Одессу дронами днем 22 июля. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом.
Об этом сообщили глава Одесской ГВА Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Есть попадания в жилищный сектор. Детали выясняем», — говорится в заявлении Лысака.
Кипер подтвердил, что повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Один из российских БпЛА попал в двухэтажное здание, нанеся разрушения.
В настоящее время известно о двух пострадавших.
Напомним, 21 июля российские оккупанты нанесли удар по Одессе и району, в результате чего пострадали 17-летний парень и 23-летняя девушка. В центре города был поврежден фасад и остекление четырехэтажного жилого дома, близлежащие здания и припаркованные автомобили.