ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Россия посреди дня ударила по жилому сектору областного центра: "прилетело" по инфраструктуре

По предварительным данным, из-за российской атаки есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Разрушение дома в Одессе по «прилета» 22 июля

Разрушение дома в Одессе по «прилета» 22 июля / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Одессу дронами днем 22 июля. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом.

Об этом сообщили глава Одесской ГВА Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Есть попадания в жилищный сектор. Детали выясняем», — говорится в заявлении Лысака.

Кипер подтвердил, что повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Один из российских БпЛА попал в двухэтажное здание, нанеся разрушения.

В настоящее время известно о двух пострадавших.

Напомним, 21 июля российские оккупанты нанесли удар по Одессе и району, в результате чего пострадали 17-летний парень и 23-летняя девушка. В центре города был поврежден фасад и остекление четырехэтажного жилого дома, близлежащие здания и припаркованные автомобили.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie