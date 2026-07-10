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- Украина
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Россия посреди дня устроила по центру города: есть «прилет», повреждены школа и больница
оккупанты ударили просто по центру Конотопа.
В пятницу, 10 июля, утром российская армия атаковала беспилотниками Конотоп в Сумской области. В городе произошли «прилеты».
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
«Есть „прилет“ в центре города. Повреждена школа, больница, котельная», — сообщил городской голова.
По словам Семенихина, из-за атаки был ранен 70-летний мужчина.
Напомним, ночью РФ массированно ударила по Украине по пяти направлениям, выпустив 137 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 114 вражеских дронов. Вражеские цели сбивали на севере, юге и востоке Украины. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.