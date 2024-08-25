Россия посреди ночи атаковала гостиницу в Краматорске: раненые иностранцы (фото)

По данным местных властей, на месте атаки продолжается разбор завалов и спасательная операция.
В ночь на 25 августа оккупационная армия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Под ударом оказался отель.
Об этом сообщил утром начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Очередной мишенью в городе стала гостиница — пока известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших — это журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", — говорится в его сообщении на странице в телеграмм-канале.
Он добавил, что в результате атаки, кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.
"На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", — отметил чиновник.
Напомним, по данным ISW, ВСУ преуспевают возле Кременной, а россияне продвинулись возле Торецкая и Покровска.
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