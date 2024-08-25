Россия посреди ночи атаковала гостиницу в Краматорске: раненые иностранцы (фото)

По данным местных властей, на месте атаки продолжается разбор завалов и спасательная операция.

В ночь на 25 августа оккупационная армия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Под ударом оказался отель.

Об этом сообщил утром начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Также читайте Россияне атаковали ракетами и дронами: какие области Украины находились под ударом

"Очередной мишенью в городе стала гостиница — пока известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших — это журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", — говорится в его сообщении на странице в телеграмм-канале.

Он добавил, что в результате атаки, кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

"На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", — отметил чиновник.

Ракетный удар по Краматорску Донецкой области. ФОТО: Вадим Филашкин/Телеграмм

Напомним, по данным ISW, ВСУ преуспевают возле Кременной, а россияне продвинулись возле Торецкая и Покровска.

Обмен пленными в День Независимости: видео

Читайте также: