Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия посреди ночи атаковала гостиницу в Краматорске: раненые иностранцы (фото)

Россия посреди ночи атаковала гостиницу в Краматорске: раненые иностранцы (фото)

Ракетный удар по Краматорску Донецкой области. ФОТО: Вадим Филашкин/Телеграмм

По данным местных властей, на месте атаки продолжается разбор завалов и спасательная операция.

В ночь на 25 августа оккупационная армия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Под ударом оказался отель.

Об этом сообщил утром начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Очередной мишенью в городе стала гостиница — пока известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших — это журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", — говорится в его сообщении на странице в телеграмм-канале.

Он добавил, что в результате атаки, кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

"На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", — отметил чиновник.

Ракетный удар по Краматорску Донецкой области. ФОТО: Вадим Филашкин/Телеграмм / ©
Ракетный удар по Краматорску Донецкой области. ФОТО: Вадим Филашкин/Телеграмм

Напомним, по данным ISW, ВСУ преуспевают возле Кременной, а россияне продвинулись возле Торецкая и Покровска.

Обмен пленными в День Независимости: видео

Обмен пленными в День Независимости: видео

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация