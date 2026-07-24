Россия посреди ночи ударила реактивным дроном по областному центру: есть погибшие и раненые

Атака РФ на Сумы 24 июля / © Сумской горсовет

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Вечером 24 июля россияне ударили дроном по гражданскому объекту в Сумской общине. Погибли двое мужчин, ранены. Также повреждены склады и транспорт.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

Атака РФ на Сумы 24 июля — что известно

По словам главы ОВА, россияне запустили предположительно реактивный дрон. Сначала сообщалось об одном погибшем и раненых, но позже количество жертв возросло.

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«До двух возросло число погибших в результате удара российского реактивного БПЛА по Сумам. Тяжелораненый мужчина, которого доставляли в больницу, скончался в результате крайне тяжелых травм. Погибшие — гражданские мужчины. Их личности устанавливаются. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Олег Григоров.

В Сумской ОВА подчеркнули, что угроза новых атак остается высокой, и призвали жителей находиться в безопасных местах.

«Атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не приближайтесь к местам попадания — сохраняется угроза повторных ударов», — подчеркнул глава Сумской ОВА.

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Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

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В Бучанском районе Киевской области специалисты завершили аварийно- спасательные работы на месте попадания российской ракеты.

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