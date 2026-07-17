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- Украина
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Россия посреди вечера ударила по Черниговщине: пострадала вся семья
Пострадала целая семья, спасатели ликвидируют последствия атаки.
Вечером российские войска нанесли удар беспилотником по Новгород-Северскому на Черниговщине.
Об этом пишет ГСЧС Украины.
Вражеский БпЛА попал прямо в жилой дом.
В результате атаки травм получили пять человек.
По данным спасателей, ранения получили трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения , а также их родители.
Информация о состоянии пострадавших пока не обнародована.
После российской атаки на месте попадания работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия удара и производят необходимые аварийно-спасательные работы.
Спасатели призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях при угрозе ударов российских беспилотников.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, российские оккупанты продолжают беспощадно забрасывать Запорожье авиабомбами. В результате циничного удара по частному сектору погибла целая семья.
Также накануне вечером ракета российской армии разнесла жилой дом в Хаджибейском районе Одессы. Есть погибшие и травмированные.