Россия посреди вечера ударила по Черниговщине: пострадала вся семья

Обстрел Черноговщины

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Вечером российские войска нанесли удар беспилотником по Новгород-Северскому на Черниговщине.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Вражеский БпЛА попал прямо в жилой дом.

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В результате атаки травм получили пять человек.

Обстрел

По данным спасателей, ранения получили трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения , а также их родители.

Обстрел

Информация о состоянии пострадавших пока не обнародована.

После российской атаки на месте попадания работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия удара и производят необходимые аварийно-спасательные работы.

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Обстрел

Спасатели призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях при угрозе ударов российских беспилотников.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, российские оккупанты продолжают беспощадно забрасывать Запорожье авиабомбами. В результате циничного удара по частному сектору погибла целая семья.

Также накануне вечером ракета российской армии разнесла жилой дом в Хаджибейском районе Одессы. Есть погибшие и травмированные.

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