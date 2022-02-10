Россия постепенно увеличивает количество войск на границе Украины

По словам Кулебы, у них есть данные, подтверждающие рост количества российских войск вблизи границ с Украиной.

В последнее время Россия начала с новой силой наращивать военное присутствие у украинских границ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в выступлении на украинско-французской дискуссии в Париже.

Также читайте В МИД Беларуси назвали "вандализмом" замену флага в Днепре

Глава украинского МИД отметил, что в министерстве есть данные, подтверждающие о росте количества российских войск вблизи границ с Украиной. Также в ведомстве предполагают о возможном резком росте Вооруженных сил РФ. "Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Это действительно происходит постепенно, но динамика присутствует. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет РФ произвести резкое наращивание", – заявил он.

Дмитрий Кулеба отметил, что дополнительно существует проблема расположения войск на севере — на белорусской территории, поскольку РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решительность" у украинской границы.

Напомним, 10 февраля служили российско-белорусские военные учения. К обучению привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, которые перегруппировались на расстояние около 10 тысяч километров и Вооруженных сил Беларуси.

В Кремле заявляют, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки России к возможному вторжению в Украину и наращиванию военного присутствия в Европе.

Заметим, что в Пентагоне заявили о передислокации поближе к Украине российских войск.

Напомним, что в администрации президента США считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.

Читайте также: