Россия постепенно увеличивает количество войск на границе Украины

По словам Кулебы, у них есть данные, подтверждающие рост количества российских войск вблизи границ с Украиной.
В последнее время Россия начала с новой силой наращивать военное присутствие у украинских границ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в выступлении на украинско-французской дискуссии в Париже.
Глава украинского МИД отметил, что в министерстве есть данные, подтверждающие о росте количества российских войск вблизи границ с Украиной. Также в ведомстве предполагают о возможном резком росте Вооруженных сил РФ. "Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Это действительно происходит постепенно, но динамика присутствует. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет РФ произвести резкое наращивание", – заявил он.
Дмитрий Кулеба отметил, что дополнительно существует проблема расположения войск на севере — на белорусской территории, поскольку РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решительность" у украинской границы.
Напомним, 10 февраля служили российско-белорусские военные учения. К обучению привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, которые перегруппировались на расстояние около 10 тысяч километров и Вооруженных сил Беларуси.
В Кремле заявляют, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки России к возможному вторжению в Украину и наращиванию военного присутствия в Европе.
Заметим, что в Пентагоне заявили о передислокации поближе к Украине российских войск.
Напомним, что в администрации президента США считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.
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