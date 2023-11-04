Россия потерпит в Крыму такие поражения, которых она еще не видела — Данилов

Российские захватчики терпят такие большие неудачи в оккупированном Крыму, которых они еще никогда не видели.

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Об этом в эфире Украинского Радио заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Комментируя готовность Вооруженных сил Украины наносить россиянам удары в ответ на их массированные удары дронами и ракетами Данилов заявил, что российский Черноморский флот будет нести большие потери.

"Мы отвечаем врагу (на удары — ред.) каждый день. Мы ежедневно наносим россиянам потери. И речь идет не только о потерях, которые происходят непосредственно на линии столкновения на фронте. Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота Российской Федерации, поверьте, такое поражение, которой они там испытывают, россияне никогда в жизни не видели", — отмечает Алексей Данилов.

Кроме того, секретарю СНБО отметил, что Украина не собирается подписывать капитуляцию или сдаваться.

"Президент Украины констатирует, что мы будем продолжать нашу борьбу. Мы не собираемся останавливаться. Зеленский настроен на победу. И очень важно понимать всем, что мы не собираемся ни сдаваться, ни подписывать какие-либо капитуляции. Наша задача — это победа и построение большой свободной демократической". страны. Это наша обязанность на сегодняшний день. И в этом должны участвовать все без исключения", — говорит он.

Напомним, ранее начальница объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что с наступлением холодов захватчики будут прибегать к более массированным атакам.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина в этом году может снова столкнуться с ракетным террором страны-агрессорки РФ. Но если это произойдет, то симметрично будет страдать и российская энергетика.

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