Россия потеряла миллиарды долларов из-за ударов ВСУ: Генштаб раскрыл детали

РФ / © ТСН

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В результате системных ударов украинских Сил обороны в России выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Как удары ВСУ изменили ситуацию с российской нефтью

По данным военного командования, только за последний месяц украинские подразделения успешно атаковали восемь российских нефтеперерабатывающих заводов. В Генштабе добавили, что украинские силы уничтожили или серьезно повредили более 60 российских резервуаров. Большая часть из них была с готовым горючим, а остальные с нефтью.

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Эти удары нанесли России огромные финансовые потери. За год нефтяная отрасль россиян обеднела на 13,5 миллиарда долларов. Среди главных последствий успешной кампании сил обороны в ведомстве называют топливный кризис в РФ и сокращение добычи сырья.

Кроме того, за неимением необходимых запчастей и оборудования в России постоянно переносятся сроки ремонтов поврежденных объектов.

Последствия атаки ВСУ на РФ. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ атакует Россию — последние новости

Напомним, в ночь на 4 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтяному терминалу «Санкт-Петербург» и пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области Российской Федерации.

Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России. Ночью 28 июня раздавались взрывы в Славянске-на-Кубани. После атаки ударных беспилотников загорелся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

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После удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славянск-Эко» в Краснодарском крае военный обозреватель Богдан Мирошников предположил, что регион может столкнуться с проблемами с обеспечением дизельным топливом.

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