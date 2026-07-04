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Россия потеряла миллиарды долларов из-за ударов ВСУ: Генштаб раскрыл детали
Генштаб ВСУ заявил о выводе из строя более 42% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Ущерб врагу за год достиг 13,5 млрд долларов.
В результате системных ударов украинских Сил обороны в России выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Как удары ВСУ изменили ситуацию с российской нефтью
По данным военного командования, только за последний месяц украинские подразделения успешно атаковали восемь российских нефтеперерабатывающих заводов. В Генштабе добавили, что украинские силы уничтожили или серьезно повредили более 60 российских резервуаров. Большая часть из них была с готовым горючим, а остальные с нефтью.
Эти удары нанесли России огромные финансовые потери. За год нефтяная отрасль россиян обеднела на 13,5 миллиарда долларов. Среди главных последствий успешной кампании сил обороны в ведомстве называют топливный кризис в РФ и сокращение добычи сырья.
Кроме того, за неимением необходимых запчастей и оборудования в России постоянно переносятся сроки ремонтов поврежденных объектов.
ВСУ атакует Россию — последние новости
Напомним, в ночь на 4 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтяному терминалу «Санкт-Петербург» и пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области Российской Федерации.
Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России. Ночью 28 июня раздавались взрывы в Славянске-на-Кубани. После атаки ударных беспилотников загорелся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
После удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славянск-Эко» в Краснодарском крае военный обозреватель Богдан Мирошников предположил, что регион может столкнуться с проблемами с обеспечением дизельным топливом.