Россия потеряла штурмовой вертолет Ми-24: детали от ГУР

Наши бойцы продолжают донимать врага на его территории.

В ночь с 9 на 10 ноября в России уничтожили российский штурмовой вертолет Ми-24. Это произошло на аэродроме "Клин-5" Московской области.

Об этом сообщает ГУР.

В РФ уничтожен вертолет Ми-24

Добавляется, что вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке лётного состава армейской авиации ВС РФ.

"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", — акцентировали в разведке.

Напомним, Россия, вероятно, потеряла очередной ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Речь идет и о возможной потере одного из членов экипажа.

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