Россия потеряла в войне втрое больше техники, чем Украина: военный аналитик США

Россия потеряла минимум 2100 единиц вооружения.
Россия с начала вторжения в Украину потеряла в войне втрое-вчетверо больше техники, чем украинская армия. Правда, запасов в РФ бронетехники еще достаточно.
Об этом сообщил в эфире Sky News военный аналитик Майкл Кларк, передает "Обозреватель".
Он отметил, что Россия уже потеряла минимум 2100 единиц "значительного оборудования", в то время как Украина — около 600 единиц.
"Таким образом, россияне потеряли примерно в три или четыре раза больше, чем украинцы, но у россиян, конечно, огромные запасы, и ходят всевозможные истории о том, что они таким образом избавляются от старых танков", — сказал Кларк.
По его мнению, в России уже есть дефицит крылатых и баллистических ракет.
"Они выпустили более 1000 ракет, и, похоже, их не хватает, потому что в последнее время они выпустили не так много ракет... Мы думаем, что это одна из вещей, о которой они просили китайцев", — отметил Кларк.
Напомним, что в Гостомеле Киевской области за 35 дней российской оккупации по меньшей мере 400 человек пропали без вести.
Как сообщалось, некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать.
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