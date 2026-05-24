Россия повредила здание правительства Украины в Киеве: что известно

Россия повредила здание Правительства Украины в Киеве:

Реклама

Во время ночных российских обстрелов Киева 24 мая пострадало здание правительства Украины — взрывной волной там выбило окна.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она уточнила, что в результате инцидента в правительственном здании обошлось без жертв.

Реклама

«Во время ночного нападения России на Киев был поврежден штаб-квартиру Правительства Украины: взрывом выбило окна. К счастью, никто не пострадал», — отметила Юлия Свириденко.

Несмотря на отсутствие пострадавших в столичном правительственном квартале, общая ситуация в других регионах из-за массированной атаки ракетами и беспилотниками оказалась трагической.

«Однако по всей Украине более 80 человек получили ранения и четверо погибли, поскольку Россия в очередной раз обстреляла ракетами и беспилотниками гражданские районы», — сообщила премьер-министр Украины.

Юлия Свириденко также дала политическую оценку действиям руководства страны-агрессора на фоне значительных потерь, которые Россия несет на фронте и в тылу.

Реклама

«Не имея возможности сломать Украину и понеся огромные потери в военном и экономическом плане, у стареющего российского диктатора нет больше ничего», — констатировала чиновник.

Массированная атака РФ на Киев 24 мая — что известно

Напомним, в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 24 мая в столице вспыхнули десятки пожаров, повреждены жилые дома, школа, общежитие, торговый центр и бизнес-центр, погибли и пострадали.

Под вражеским огнем оказались все районы Киева. Кроме этого, РФ атаковала Белую Церковь «Орешником». В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой.

Также мы писали, что Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри.

Реклама

Новости партнеров