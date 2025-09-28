Россия повторно обстреляла Запорожье: есть раненые и разрушения

Последствия атаки

Утром, 28 сентября, российские войска снова атаковали Запорожье, нанеся, по меньшей мере, два удара по городу. Основной целью врага была критическая инфраструктура. В результате обстрела повреждены жилые дома, объекты образования и предприятия.

О последствиях сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«За эту ночь в результате вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья. В общей сложности 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены и нежилые помещения», — уточнил он.

По его данным, в настоящее время 21 пострадавший. В частности, трое детей. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Удар по городу

В ГСЧС сообщили, что взрыв разрушил частный жилой дом и повредил соседние дома. Также повреждено здание автозаправки и частично разрушено административное сооружение.

