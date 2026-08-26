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- Украина
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Россия повторно ударила по Чернигову: "прилетело" по адресу, где уже утром погибли люди
После повторного удара по Чернигову под завалами могут находиться люди.
Российские войска 26 августа нанесли повторный удар по Чернигову, ранив людей. Враг снова атаковал локацию, куда уже «прилетало» под утро и где погибли люди.
Об этом сообщили Черниговский городской совет и глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.
По предварительным данным, российские оккупанты повторно атаковали тот же адрес в Чернигове, который уже испытал удар утром.
В результате вражеской атаки повреждено складское помещение и травмированы четыре человека. Под завалами могут находиться работники склада.
Информация уточняется.
Напомним, утром российский беспилотник атаковал жилой район Чернигова. В результате удара дотла сгорел частный дом, где находились женщина с двумя дочерьми. 39-летняя женщина и 4-летняя девочка погибли на месте, а 14-летнюю подростка с травмами госпитализировали. Также загорелись соседние хозяйственные постройки и расположенный рядом магазин.