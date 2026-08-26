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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия повторно ударила по Чернигову: "прилетело" по адресу, где уже утром погибли люди

После повторного удара по Чернигову под завалами могут находиться люди.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Последствия предидущей атаки на Чернигов утром 26 августа

Последствия предидущей атаки на Чернигов утром 26 августа / © Национальная полиция Киева

Дополнено новыми материалами

Российские войска 26 августа нанесли повторный удар по Чернигову, ранив людей. Враг снова атаковал локацию, куда уже «прилетало» под утро и где погибли люди.

Об этом сообщили Черниговский городской совет и глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

По предварительным данным, российские оккупанты повторно атаковали тот же адрес в Чернигове, который уже испытал удар утром.

В результате вражеской атаки повреждено складское помещение и травмированы четыре человека. Под завалами могут находиться работники склада.

Информация уточняется.

Напомним, утром российский беспилотник атаковал жилой район Чернигова. В результате удара дотла сгорел частный дом, где находились женщина с двумя дочерьми. 39-летняя женщина и 4-летняя девочка погибли на месте, а 14-летнюю подростка с травмами госпитализировали. Также загорелись соседние хозяйственные постройки и расположенный рядом магазин.

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