Россия пожелала тайного голосования в ООН по поводу своей попытки аннексии регионов Украины

РФ хочет провести в ООН тайное голосование по поводу своей попытки аннексии 4 областей Украины.

Россия лоббирует проведение тайного голосования вместо публичного, когда Генеральная Ассамблея ООН из 193 членов будет рассматривать, осуждать ли шаг Москвы по поводу аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины после инсценировки так называемых "референдумов".

Об этом пишет Reuters.

Украина и союзники осудили голосование в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье как незаконное и принудительное. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, разработанная Западом, осуждает "незаконные так называемые референдумы" России и "попытку незаконной аннексии" территорий, где состоялось голосование.

"Это явно политизированное и провокационное событие, направленное на углубление раскола в Генеральной Ассамблее и еще большее разделение ее членов", — написал посол России в ООН Василий Небензя в письме к государствам ООН.

Он утверждал, что тайное голосование нужно, поскольку западное лоббирование означает, что "может быть очень тяжело, если позиции высказываются публично". Дипломаты заявили, что Генеральной Ассамблее, вероятно, придется публично проголосовать или проводить тайное голосование.

На прошлой неделе Россия наложила вето на подобную резолюцию в Совбезе из 15 членов.

"Если международное сообщество не отреагирует, могут быть заявления, на которые никто не обращает внимания, и теперь это карт-бланш для других стран сделать то же или признать то, что сделала Россия", — заявил в среду посол Европейского Союза в ООН Улоф Скуг.

Он сказал, что ЕС проводит широкие консультации с государствами-членами ООН перед предполагаемым голосованием.

Напомним, что Соединенные Штаты просят Совет Безопасности ООН провести открытое заседание по Северной Корее после запуска баллистической ракеты над Японией.