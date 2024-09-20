В середине июня появилось более конкретное предупреждение о планах Украины "в направлении Юнаковка – Суджа с целью взять Сужу под контроль".

Российское военное командование предполагало вторжение Украины в Курскую область еще за несколько месяцев до этого.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на восторженные документы МВД, ФСБ и армии России из Курской области, которыми бойцы ВСУ поделились с журналистами.

"Некоторые из документов являются печатными приказами, разосланными в разные подразделения, а другие — рукописные журналы, в которых фиксируются события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, а последние документы датированы всего шестью неделями до того, как Украина начала Вторжение в Курскую область 6 августа.

В одной из записей от 4 января речь шла о "возможности прорыва государственной границы" украинской армией и предавался усилить подготовку к отражению любого нападения.

В частности, в середине марта подразделениям на границе было предписано усилить оборонные рубежи и организовать дополнительные учения в рамках подготовки к украинскому трансграничному нападению.

"А уже в середине июня появилось более конкретное предупреждение о планах Украины" в направлении Юнаковка – Суджа с целью взять Сужу под контроль". Также было предусмотрено, что Украина попытается уничтожить мост через реку Сейм, чтобы нарушить российские линии поставок в этом регионе., что впоследствии и произошло", — пишет издание.

Кроме того, в документах говорится о представлениях российской тактики за последний год.

"Да, в одном случае речь идет о необходимости создания ложных окопов и позиций, чтобы запутать украинские разведывательные беспилотники. "Необходимо создать модели танков, бронемашин и артиллерийских установок, а также манекены солдат и периодически перемещать их", — говорится в одном из приказов.

Добавим, украинские военные продолжают продвигаться в Курской области РФ. В частности, к востоку от Веселого.

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