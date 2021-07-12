"Россия пренебрегла договором": Меркель разделила опасения Украины по поводу транзита газа после сооружения "Северного тока-2"

Канцлеру ФРГ напомнили о нарушении гарантий Будапештского меморандума.

Гарантии безопасности и территориальной целостности, изложенные в Будапештском меморандуме, взамен которых Украина отдала свое ядерное оружие, были договором, которым пренебрегла Россия. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 12 июля, по итогам встречи с глазу на глаз в Берлине.

"Я могу понять опасения Украины. Если бы еще десять лет назад меня спросили, может ли Россия производить какое-то влияние относительно развития сепаратизма на Востоке Украины или провести аннексию Крыма, я бы тоже считала, что это невозможно ", — сказала она в ответ на вопрос, в котором действующие договоренности по транзиту газа через Украину до 2024 года, достигнутые на встрече в нормандском формате, сравнивали с Будапештским меморандумом.

Ангела Меркель еще раз отметила, что транзит газа через Украину должен быть сохранен после завершения российского трубопровода "Северный поток-2". "Мы это обещали Украине и я придерживаюсь своих обещаний. И это будет касаться других канцлеров ", — заверила она.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантий достигнутых во время переговоров, где субъектом была Российская Федерация — мало. "Мы должны иметь гарантии Европейского Союза, Германии, Франции", — отметил он, добавив, что вопрос энергетической безопасности после сооружения "Северного потока-2" является частью вопросов будущей нормандской встречи.

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"По поводу этой идеи мы только начали дискутировать, я еще не получил ответа от мадам Меркель", — отметил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский не собирался обсуждать с Ангелой Меркель денежные компенсации за реализацию проекту "Северный поток-2". Зато в случае невозможности остановить строительство российского газопровода он может согласиться на гарантии по возврату оккупированных Россией территорий Украины.

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