Россия прервала тишину массированной атакой: Зеленский заявил о погибших

Россия в одностороннем порядке решила прекратить продолжавшийся последние несколько дней период частичной тишины. В ночь на 12 мая враг совершил одну из самых масштабных атак дронами, выпустив более 200 ударных беспилотников по разным регионам Украины. Кроме того, зафиксировано массированное применение авиационных бомб на линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, российские войска не только атаковали тыловые города дронами-камикадзе, но и усилили авиационный террор непосредственно на передовой.

«Россия сама выбрала закончить частичную тишину, сохранявшуюся несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Снова пошли авиабомбы на фронте — более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов», — подчеркнул Зеленский.

Силы противовоздушной обороны сбивали вражеские цели в Днепровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также непосредственно в Киеве и Киевской области.

Несмотря на работу ПВО, зафиксированы попадания и повреждения. Атака была ориентирована на критические объекты и гражданское популяция. Среди пострадавших объектов — энергетическая инфраструктура, многоквартирные жилые дома и учебные заведения.

Президент сообщил, что под ударом оказался детский сад, а также обычный гражданский локомотив на железной дороге. К сожалению, ночная атака привела к человеческим потерям.

«Известно, что ранены из-за этих ударов. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким», — заявил глава государства.

Реагируя на действия агрессора, Зеленский подчеркнул, что Украина не будет оставлять эти шаги безнаказанными. Он отметил, что украинские силы будут действовать симметрично.

«Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна шагнуть к реальному, длительному прекращению огня», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что пока Кремль не демонстрирует реальную готовность к миру, международное сообщество должно усиливать давление. Зеленский призвал партнеров не допускать никаких послаблений в санкционной политике, ведь совместная работа и усиление ограничений против Москвы могут стать гарантией безопасности и справедливого мира.

Напомним, российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались Днепр, Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Павлоградский районы. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

В Киеве тоже было неспокойно. Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки в Оболонском районе столицы и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома.

