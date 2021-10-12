Россия превращает Крым в ядерный отстойник: над полуостровом нависла экологическая угроза

Буданов отмечает, что Путин фактически использует уроки советской ядерной пропаганды.

Действия российской оккупационной администрации на Крымском полуострове могут привести к экологической катастрофе во всем Черноморском регионе.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов.

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"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием, — все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой ", — написал он на странице в Facebook.

По его словам, начиная с 1999 года, РФ резко изменила ядерные положения Концепции национальной безопасности и начала отстаивать "принцип деэскалации" в своем ядерном шантаже. Главная роль отводится тактическому ядерному оружию.

"Постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей", — отметил он.

Руководитель ГУР МО Украины отмечает, что Путин фактически использует уроки советской ядерной пропаганды, которая имела целью запугивание Запада, но привела самом деле к формированию стратегии взаимного гарантированного уничтожения (mutual assured destruction, MAD).

Буданов убежден, что в основе такой позиции российских тактиков и стратегов есть твердое убеждение, что если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

"В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран "на грани войны". Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всему Черноморскому региону — это единый фронт нестабильности и неуверенности ", — отмечает он

По его мнению, в контексте экологической угрозы, нависшей над Крымом от ядерных намерений РФ, мы должны консолидировать усилия всех стран Черноморского региона и Восточной Европы по противодействию таким намерениям российского режима.

"На карту поставлено будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы. Мы должны четко сказать на весь мир: "Нет ядерному отстойнику в Крыму!", — отмечает бригадный генерал Кирилл Буданов.

Напомним:

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Россия во временно оккупированном ею Крыму разместила потенциальные носители ядерного оружия и в дальнейшем развивает военную инфраструктуру на аннексированном полуострове.

Колонны военной техники в Крыму

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