Россия прибегает к террору против гражданских из-за поражения на фронте — Defense Express

У врага нет стратегических побед на поле боя, поэтому он прибегает к террористическим атакам на гражданскую инфраструктуру Украины.

Российские захватчики сознательно проводят атаки на гражданскую инфраструктуру Украины БПЛА типа "Молния", пытаясь устроить террор против мирного населения.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он напомнил, что ранее российские захватчики уже использовали БПЛА типа Молния для террористической атаки на Харьков.

"Сегодня мы видим очередную террористическую атаку россиян с помощью этого средства. Особенностью этого БПЛА является то, что он подобен FPV-дрону, но не коптерному типу, а самолетному. Для того, чтобы поразить какую-либо цель этим БПЛА, он должен руководствоваться непосредственно оператором .Этот факт как раз подчеркивает террористическую природу российской военной машины. террористы напрямую выбирают цели среди гражданской инфраструктуры. В частности, жилые помещения многоэтажек", — пояснил Рябых.

Рябых объяснил, что у врага нет стратегических побед на поле боя, поэтому он прибегает к террористическим атакам на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Когда российские оккупанты не имеют успехов на линии фронта, они используют подобные террористические удары, чтобы достигать своих целей. В первую очередь — сеять панику среди гражданского населения. Также такие террористические атаки нужны дорогу, чтобы рассказывать своему населению, которое полностью поддерживает все это, о каких-то успехах", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки россиян по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Черкасской области прогремели взрывы.

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