Россия придумала новую "победу" на Харьковщине: в ВСУ раскрыли фейк оккупантов

Минобороны РФ / © Минобороны России

Реклама

Минобороны Российской Федерации в официальном сообщении заявило об очередной «победе» оккупантов на Купянском направлении. Военное командование России похвасталось ударом по «16-й механизированной бригаде ВСУ», которой на самом деле не существует.

На фейк военного ведомства государства-агрессора обратили внимание в оперативно-тактической группировке «Харьков».

Описывая эту битву с мнимым противником, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.

Реклама

Также российское военное командование заявило о прекращении двух попыток деблокировать украинские подразделения, которые якобы находятся в окружении в районах населенных пунктов Петровка и Большая Шапковка Харьковской области.

«Министерство обороны РФ продолжает находиться в виртуальной реальности, в которой получает одну победу за другой», — прокомментировали сообщение Минобороны РФ в ОТГ «Харьков».

Напомним, ранее источники в ГУР МОУ опровергли сообщения российского военного командования об уничтожении десанта спецназовцев в Покровске Донецкой области.